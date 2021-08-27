Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

27.08.2021 [Общество]

В Вожегодском районе суд прекратил уголовное дело в отношении председателя совета местного районного потребительского общества, обвиняемой в сокрытии средств организации от налоговой.

По материалам дела, в период с 26 июня 2017 года по 15 июня 2020 года женщина, зная об имеющейся у райпо задолженности по налогам и страховым взносам, совершила действия, исключившие возможность погасить недоимку.

«В частности, она принимала решения об оплате поставок товаров (работ, услуг) контрагентам организации наличными из кассы Вожегодского райпо, а также о выдаче из кассы под отчет себе и подчиненным ей работникам организации наличных для их расходования на хозяйственные нужды предприятия, являющиеся согласно законодательству платежами более поздней очереди, чем уплата налогов и страховых взносов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Своими действиями подсудимая скрыла от взыскания больше восьми миллионов рублей средств предприятия. Уголовное дело поступило в суд с ходатайством о прекращении и назначении обвиняемой наказания в виде штрафа. Женщина признала вину, раскаялась и поддержала ходатайство.

С учётом того, что ущерб, причинённый преступлением, был возмещён, дело прекратили и обвиняемой назначили наказание в виде судебного штрафа в 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: налоги, налоговая, суд, штраф

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