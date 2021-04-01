Председатель совета вожегодского райпо подозревается в сокрытии от налоговой 8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя совета вожегодского районного потребительского общества (райпо), подозреваемой в сокрытии средств организации от налоговой.

«По версии следствия, в период с августа 2019 по июнь 2020 года председатель Совета Вожегодского РАЙПО, не желая в добровольном порядке погашать недоимку общества по налогам и страховым взносам, принимала финансовые решения об оплате поставок товаров (работ, услуг) контрагентам организации наличными денежными средствами из кассы РАЙПО, а также о выдаче из кассы под отчет себе и подчиненным ей работникам наличных денежных средств для их последующего расходования на хозяйственные нужды общества», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области