Вологжанина осудили за поджог авто, водитель которого подрезал его на дороге

В Вологде суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге чужой машины.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл во дворе дома на проспекте Победы в ночь на 5 февраля 2021 года. Сгорела «Тойота Ленд Крузер». Сумма ущерба составила 1 205 100 рублей. На месте происшествия полицейские нашли следы, указывающие на поджог, и по записям с камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника.

«Причиной поджога послужила ситуация на дороге. Как пояснил сам подсудимый потерпевший „его подрезал“, из-за чего чуть не случилась авария», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Его также обязали ежемесячно принимать меры к возмещению ущерба.