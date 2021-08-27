Вологжанина осудили за поджог авто, водитель которого подрезал его на дороге

27.08.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге чужой машины.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл во дворе дома на проспекте Победы в ночь на 5 февраля 2021 года. Сгорела «Тойота Ленд Крузер». Сумма ущерба составила 1 205 100 рублей. На месте происшествия полицейские нашли следы, указывающие на поджог, и по записям с камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника.

«Причиной поджога послужила ситуация на дороге. Как пояснил сам подсудимый потерпевший „его подрезал“, из-за чего чуть не случилась авария», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Его также обязали ежемесячно принимать меры к возмещению ущерба.

Тэги: поджог машины, приговор

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