Житель Вологды поджег авто, водитель которого подрезал его на дороге

В Вологде полицейские раскрыли поджог «Тойоты Ленд Крузер». Припаркованная во дворе дома на проспекте Победы иномарка вспыхнула ночью 5 февраля. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники УМЧС нашли улики, указывающие на умышленный поджог. Ущерб составил более миллиона рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку и передали ее все дежурившим в городе нарядам. Вскоре удалось установить личность подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее судимый 42-летний вологжанин.

— Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что совершил поджог из-за личных неприязненных отношений. По словам вологжанина ещё осенью заявитель подрезал его на дороге. В начале февраля он увидел своего обидчика, паркующегося во дворах, и решил ему отомстить, — сообщает пресс-служба УМВД по городу Вологде.

Ночью, оставив свою машину в соседнем дворе, подозреваемый облил горючей жидкостью иномарку «обидчика» и поджег, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».