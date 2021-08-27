На акции «Ночь кино» в Вологодской области в 23 кинозалах бесплатно покажут три фильма

27.08.2021 [Культура]

28 августа Вологодская область примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает cultinfo.ru со ссылкой на департамент культуры и туризма. 

Бесплатные кинопоказы пройдут в этот день на 23 площадках региона. В программе – три новых отечественных кинофильма: фильм-катастрофа «Огонь», сказка «Конёк-горбунок» и семейная кинокартина «Пальма». 

Показы начнутся в субботу, 28 августа, в 20:00 в кинотеатрах:

  1. Кинотеатр «Ленком» (г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 15)
  2. Кинотеатр «Комсомолец» (г. Череповец, ул. М.Горького, д. 22а)
  3. Кинозал «Авангард» (г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18)
  4. Кинотеатр «Мир» (г. Харовск, ул. Энергетиков, д.11)
  5. Центр культурного развития (с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14)
  6. Площадь перед Центром культурного развития (п. Вожега)
  7. Никольский Районный Дом культуры (г. Никольск, ул. Советская,  д. 91)
  8. Рослятинский сельский филиал РДК (Бабушкинский район, с. Рослятино, ул. Советская, д.17)
  9. Районный Дом культуры (с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 63)
  10. Площадь у Дома культуры (Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д. 2а)
  11. Культурно-досуговый центр (г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 46)
  12. Бабаевский Центр культурного развития (г. Бабаево, Привокзальная площадь, д. 1)
  13. Володинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Володино, ул. Набережная, д. 7а)
  14. Санинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Тимохино, д. 9)
  15. Пяжелский Дом культуры (Бабаевский район, п. Пяжелка, ул. Центральная, д. 19)
  16. Тимошинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Тимошино, ул. Солнечная, д. 1)
  17. Миньковский сельский филиал (Бабушкинский район, с. Миньково, ул. Школьная, д. 14)
  18. Центр культурного развития (Междуречениский район, с. Шуйское, ул. Советская, д.12)
  19. Кинозал Дома культуры (Вологодский район, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 48)
  20. Районный Дом культуры (п. Шексна, ул. Октябрьская, д. 54)
  21. Центр культурного развития (г. Белозерск, Советский проспект, д. 52)
  22. Чагодощенский Районный Дом культуры (п. Чагода, ул. Кирова, д. 5)
  23. Тарногский центр традиционной народной культуры (с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 8)

Напомним, что акция «Ночь кино» приурочена к Дню российского кино, который отмечается 27 августа. 

Ранее NewsVo рассказывал, что с 27 августа в Вологодской области возобновится работа кинотеатров. При условии загрузки залов не более 50% и рассадке зрителей в шахматном порядке.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+)
 

Тэги: акция, кино, кинотеатры

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