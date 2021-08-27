На акции «Ночь кино» в Вологодской области в 23 кинозалах бесплатно покажут три фильма

28 августа Вологодская область примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает cultinfo.ru со ссылкой на департамент культуры и туризма.
Бесплатные кинопоказы пройдут в этот день на 23 площадках региона. В программе – три новых отечественных кинофильма: фильм-катастрофа «Огонь», сказка «Конёк-горбунок» и семейная кинокартина «Пальма».
Показы начнутся в субботу, 28 августа, в 20:00 в кинотеатрах:
- Кинотеатр «Ленком» (г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 15)
- Кинотеатр «Комсомолец» (г. Череповец, ул. М.Горького, д. 22а)
- Кинозал «Авангард» (г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18)
- Кинотеатр «Мир» (г. Харовск, ул. Энергетиков, д.11)
- Центр культурного развития (с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14)
- Площадь перед Центром культурного развития (п. Вожега)
- Никольский Районный Дом культуры (г. Никольск, ул. Советская, д. 91)
- Рослятинский сельский филиал РДК (Бабушкинский район, с. Рослятино, ул. Советская, д.17)
- Районный Дом культуры (с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 63)
- Площадь у Дома культуры (Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д. 2а)
- Культурно-досуговый центр (г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 46)
- Бабаевский Центр культурного развития (г. Бабаево, Привокзальная площадь, д. 1)
- Володинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Володино, ул. Набережная, д. 7а)
- Санинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Тимохино, д. 9)
- Пяжелский Дом культуры (Бабаевский район, п. Пяжелка, ул. Центральная, д. 19)
- Тимошинский Дом культуры (Бабаевский район, д. Тимошино, ул. Солнечная, д. 1)
- Миньковский сельский филиал (Бабушкинский район, с. Миньково, ул. Школьная, д. 14)
- Центр культурного развития (Междуречениский район, с. Шуйское, ул. Советская, д.12)
- Кинозал Дома культуры (Вологодский район, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 48)
- Районный Дом культуры (п. Шексна, ул. Октябрьская, д. 54)
- Центр культурного развития (г. Белозерск, Советский проспект, д. 52)
- Чагодощенский Районный Дом культуры (п. Чагода, ул. Кирова, д. 5)
- Тарногский центр традиционной народной культуры (с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 8)
Напомним, что акция «Ночь кино» приурочена к Дню российского кино, который отмечается 27 августа.
Ранее NewsVo рассказывал, что с 27 августа в Вологодской области возобновится работа кинотеатров. При условии загрузки залов не более 50% и рассадке зрителей в шахматном порядке.
Вход свободный.
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