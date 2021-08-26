Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа

26.08.2021 [Общество]

В Вологодской области решили снять ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом 26 августа в ходе заседания оперштаба по COVID-19 сообщил глава региона Олег Кувшинников. 

«Постановлением главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года определены три показателя, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в регионе и используемые для принятия решений по снятию ограничений. Это коэффициент распространения, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием в расчете на 100 тысяч населения. Все три показателя у нас находятся на уровне, соответствующем стабилизации ситуации. А значит, мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной, привычной жизни, и поэтапно снимать ранее введенные ограничения», - сказал Кувшинников.



Решено, что с 27 августа в регионе возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов в закрытых помещениях. Разрешается проведение деловых и конгрессных мероприятий. Загрузка залов при этом должна составлять не более 50%, зрителей необходимо рассаживать в шахматном порядке. Вновь разрешено проведение спортивных мероприятий с присутствием зрителей – как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Требование к залу такое же - загрузка трибун не более 50%.

Кроме того, в Вологодской области откроют детские развлекательные центры и игровые комнаты, деятельность которых в регионе была запрещена с 16 июля.

Губернатор также сообщил, что торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в школах Вологодской области для 1 и 11 классов проведут на воздухе, в присутствии родителей. Остальным классам рекомендовано провести мероприятия в своих кабинетах.

«Разумеется, все должны соблюдать требования Роспотребнадзора о дезинфекции, социальном дистанцировании, обязательному масочному режиму. Мы не должны забывать, что ситуация эпидемиологическая до сих пор сложная. Хотя мы и вышли на плато. Пандемия продолжается, поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября 2021 года», - заявил Кувшинников.

Тэги: коронавирус

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