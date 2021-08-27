Избирком Вологодской области подарил Элле Памфиловой веник

27.08.2021 [Политика]
Избирком Вологодской области подарил Элле Памфиловой веник

ЦИК сообщает, что организаторы выборов Вологодской области подарили главе избиркома Элле Памфиловой авторский веник. Как сообщается, «чтобы выборы стали еще чище».

«Я очень рада, что у нас такие члены избирательных комиссий, которые очень хотят, чтобы наша система была максимально чистой. Будем мести, еще более решительно, чем делали это до сего момента», — поблагодарила она коллег.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 октября прошлого года на набережной у Соборной горки в Вологде поставили необычный арт-объект — урну для голосования с именем Эллы Памфиловой. 1 ноября на youtube-канале сатирического проекта «Городская беда» появился ролик, в котором рассказывается история установки урны. Вымышленный персонаж, председатель Среднего посада Олег Графинов таким образом решил помочь жителям города реализовать свои избирательные права круглосуточно. Утром 2 ноября горожане заметили, что урну и табличку с пня убрали. Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что ей идея понравилась.  

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

19 сентября в Вологодской области пройдут выборы депутатов Государственной думы России и Законодательного собрания региона. 

Тэги: выборы

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