9 дней продолжается пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Красавино

9 дней продолжается пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Красавино в Великоустюгском районе Вологодской области.

– В городе Красавино продолжают тлеть отходы деревообработки по адресу ул. Вокзальная, д. 15, – сообщает газета «Устюжаночка».

Ранее NewsVo сообщал, что сообщение о пожаре стало известно 17 августа. На следующий день площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин рассказывал, что пожарные работали на объекте круглосуточно, практически без сна. Задействованы были пожарные подразделения и личный состав пожарных частей Великого Устюга и Красавино. Обещанная руководителем предприятия дополнительная техника из Сокола на приехала.

На данный момент тушение организованно силами владельца предприятия, задействованы 7 единиц техники и 10 человек личного состава.

