Волонтёров приглашают принять участие в реставрации Дома Немирова в Вологде 29 августа

26.08.2021 [Культура]

Волонтёров приглашают принять участие в реставрационных работах объекта культурного наследия регионального значения, который находится по адресу: Вологда, Чернышевского, 56.

Мероприятие будет проходить в рамках практического занятия «Школы архитектурного наследия», принять участие в нём смогут все желающие.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 2019 года этот деревянный особняк принадлежит предпринимателю и меценату Виктору Чучину. Реставрационные работы проводит ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова. Дом был построен помещиком Груздевым во второй половине 1840-х годов. 

– Доски обшивки выполнены ручным способом и приколочены коваными гвоздями, которые в начале ХХ века уже не использовали, – рассказывает Владимир Новосёлов. – Дом был собран с душой: лес подобран определенного диаметра, все стыки проконопачены. Кстати, это очень крупный лес, для нашего города редкий, – толщина бревна в среднем 35 см. В качестве уплотнителя и для утепления использован мох, а не лён, как в большинстве зданий начала века.

В июле на объекте были завершены кровельные работы. Окончание восстановительных работ планируется в 2022 году.

Волонтёров приглашают на работы в воскресенье, 29 августа, с 13:00.

Для заполнения электронной книжки волонтёра можно пройти регистрацию на сайте.

Для участия можно отправить сообщение в группе или позвонить по телефону + 7 921 898 53 65 куратору проекта (София)
 

Тэги: реставрация, волонтеры, дома-памятники, деревянная архитектура

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