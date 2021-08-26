Проехавшего по Каменному мосту в Вологде водителя оштрафуют на 2000 рублей

26.08.2021 [Происшествия]

В Вологде водитель проехал по пешеходному Каменному мосту, снял это на видео и выложил в соцсеть. 

— У городских хулиганов стало отличной традицией снимать свои правонарушения на камеру и публиковать это в соцсетях. Так их проще найти и привлечь к ответственности (особенно, если на стекле автомобиля указан аккаунт), — написал об этом случае на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов. 

По его словам, водителя оштрафуют на 2000 тысячи рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде привлекли к ответственности водителя, который выложил в соцсеть фото своего авто, припаркованного на пешеходном бульваре Пирогова. Судя по снимку, «ВАЗ» поставили на «Школьном» участке бульвара. 

Тэги: хулиганы, водители, администрация Вологды, каменный мост

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