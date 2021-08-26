Проехавшего по Каменному мосту в Вологде водителя оштрафуют на 2000 рублей

В Вологде водитель проехал по пешеходному Каменному мосту, снял это на видео и выложил в соцсеть.

— У городских хулиганов стало отличной традицией снимать свои правонарушения на камеру и публиковать это в соцсетях. Так их проще найти и привлечь к ответственности (особенно, если на стекле автомобиля указан аккаунт), — написал об этом случае на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

По его словам, водителя оштрафуют на 2000 тысячи рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде привлекли к ответственности водителя, который выложил в соцсеть фото своего авто, припаркованного на пешеходном бульваре Пирогова. Судя по снимку, «ВАЗ» поставили на «Школьном» участке бульвара.