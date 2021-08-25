Линейки первого сентября в Вологодской области состоятся

В обычном, очном формате начнут работу первого сентября учебные учреждения Вологодской области. Об этом 25 августа на областном педагогическом совете заявил губернатор региона.

– Несмотря на пандемию, мы сделали всё, чтобы обеспечить безопасность наших детей. И поэтому первого сентября мы начинаем в наших учебных учреждениях – детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы – в обычном стандартном формате. Первого сентября линейки состоятся! С праздником, дорогие друзья! – завершил своё выступление на педсовете Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках областного педсовете губернатор сообщил о повышении зарплат всем работником бюджетной сфера региона на 10% с первого сентября.

