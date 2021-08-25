Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября

25.08.2021 [Общество]

На 10% увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы Вологодской области пообещал губернатор Олег Кувшинников.

Выступая на Педагогическом совете Вологодской области, он рассказал, что в рамках программы «Градсоветы – общее дело», которая проходила на территории региона, было собрано 210 предложений о граждан по улучшению жизни в Вологодской области.

– В этих 210 тысячах буклетов мы увидели приоритеты, которые расставляют вологжане. Первый приоритет – это дороги, это благоустройство, комфортная среда, а третий приоритет – это низкие доходы граждан. Мы посоветовались с правительством Вологодской области, посоветовались с Валентиной Николаевной Артамоновой, руководителем департамента финансов, и приняли решение с первого сентября увеличить заработную плату всем работникам бюджетной сферы. 

Далее губернатор перечислил, кого коснутся эти изменения:

– Это педагоги, учителя, медицинские работники, которые работают сейчас в тяжелейших условиях в моногоспиталях, а оставшиеся работают как за двоих на фронте в наших поликлиниках и ФАПах. Это работники культуры, которые работают в дистанте уже полтора года, практически никуда не выезжая, но продолжая творить, это работники физической культуры и спорта. Наш поддерживающий персонал, наши дворники, повара, слесари и сантехники, которые работают в образовательных учреждениях. Это наш лесной комплекс. Это спасатели, пожарные. Мы приняли решение увеличить вашу заработную плату, дорогие социальные работники, на 10% с первого сентября. Это выше, чем уровень инфляции, но вы достойны этой заработной платы, – заключил Олег Кувшинников.

Помимо этого, губернатор сообщил, что 1 сентября учебные учреждения Вологодской области начнут работу в очном формате, а праздничные линейки в День знаний состоятся.

Тэги: доходы, бюджетники, Социальная сфера, педагоги, врачи, губернатор

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