В Нюксенице могут пройти дебаты между единороссом и коммунистом

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области от партии КПРФ Сергей Городишенин вызвал на публичные дебаты другого кандидата, Павла Горчакова, который на выборах будет представлять партию «Единая Россия». Видеообращение к Горчакову Городишенин разместил на своей странице в соцсети.

«Павел Александрович, вы согласились на дебаты. Вы сказали: „Называй время и место“. Называю. Нюксеница, 26 августа, в 12 часов, здесь, у памятника газовому нагнетателю. Я вас жду на дебаты», — заявил Городишенин.

Ранее NewsVo сообщал, что в Нюксенице на встречу кандидата от КПРФ с избирателями пришли полицейские. Сначала они потребовали у Городишенина перенести встречу с избирателями в «специально отведенное место», а потом снимали участников на видео.