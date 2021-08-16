В Нюксенице на встречу кандидата от КПРФ с избирателями пришли полицейские

14 августа в Нюксенице полицейские сначала потребовали у кандидата в депутаты Законодательного собрания Вологодской области от КПРФ Сергея Городишенина перенести встречу с избирателями в «специально отведенное место», а потом снимали участников на видео.

Диалог кандидата и женщины-полицейского выложили в группе Нюксеница-Онлайн 2.0 в соцсети.

— Со мной захотели встретиться люди на улице. Меня пригласили — я приехал, какие вопросы ко мне? — Никаких вопросов. Я вас предупреждаю о том, что у вас должно быть соблюдение дистанции, так как у нас запрещены массовые мероприятия. И плюс еще масочный режим. — Вопросов нет, я за соблюдение законодательства. Но заметьте, что ни одному из кандидатов нет никаких препон во встречах с избирателями, а у меня появились. Приезжают другие кандидаты, встречаются и во дворах, и объявления подают. Мне здесь ничего нельзя, это что такое?

В итоге встречу все-таки провели на улице, на ней присутствовало несколько человек. Полицейские все записывали на видео.