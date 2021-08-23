Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево

Полицейские и сотрудники Интерпола задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который находился в международном розыске за совершение ДТП с четырьмя погибшими на трассе в Вологодской области. Известно, что подозреваемый прибыл из Германии.

— По имеющимся данным, в октябре 2020 года на автодороге М-8 Москва-Архангельск мужчина, управляя иномаркой в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее сообщал NewsVo, речь идет о ДТП, произошедшем рано утром 11 октября 2020 года на 498 км автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе. Там тогда столкнулись «Субару Импреза» и ВАЗ-2114. Водитель и три пассажира отечественного авто скончались на месте от полученных травм. 26-летний водитель иномарки был доставлен в больницу. В отношении молодого человека позже возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), однако в декабре прошлого года он скрылся от следствия.