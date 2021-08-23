Череповчанку освободили от уголовной ответственности за использование поддельного больничного

В Череповце суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в приобретении и использовании поддельного документа.

«В апреле прошлого года в Череповце через Интернет женщина заказала листок нетрудоспособности на свое имя и после оплаты забрала его у неустановленного лица. Днем 12 мая 2020 года подсудимая предъявила поддельный больничный специалисту по табельному учету АО „Череповецкий фанерно-мебельный комбинат“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В связи с тем, что подсудимая впервые совершила преступление небольшой тяжести, а также написала явку с повинной и способствовала раскрытию преступления, её освободили от уголовной ответственности. Решение вступило в законную силу.

Ранее newsVO сообщал, что вологжанку, которая предъявила на работе поддельный больничный, оштрафовали на 10 000 рублей.