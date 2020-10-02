Суд на 10 тысяч рублей оштрафовал вологжанку, которая предъявила на работе поддельный больничный

В Вологде суд назначил наказание 21-летней местной жительнице, признанной виновной в использовании заведомо подложного документа.

«Девушка обвинялась в том, что вечером 10 ноября 2019 года в Вологде приобрела у неустановленного лица заведомо поддельный официальный документ, освобождающий от обязанностей - листок нетрудоспособности, который ранее заказала через Интернет. При этом за медицинской помощью в медицинские организации она не обращалась», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На следующий день она предъявила больничный директору обувного магазина, в котором работала. Экспертиза показала, что документ имеет признаки подделки.

Суд прекратил уголовное дело в отношении девушки и оштрафовал её на 10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.