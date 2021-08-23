Троих жителей Верховажского района осудили за серию угонов

В Верховажском районе суд вынес приговор 16-летнему, 17-летнему и 18-летнему местным жителям, признанным виновными в совершении угонов. На момент совершения преступлений все подсудимые были несовершеннолетними.

Как newsVO сообщал ранее, ночью 18 марта 2021 года старший обвиняемый с одним из подсудимых угнал «Рено Клио» у 39-летней жительницы села Верховажье. Иномарку нашли брошенной в Архангельской области. Юноша пояснил, что они поехали в Вельск, но по пути заметили, что из машины вытекает охлаждающая жидкость. Устранить неисправность на месте они не смогли и отправились домой пешком.

26 марта 2021 года старший подсудимый со вторым обвиняемым угнал «ВАЗ-21213» своего дяди из гаража в деревне Кукловская. Спускаясь с горки, они съехали в сугроб, бросили, машину и скрылись с места преступления.

«Ранее подсудимые уже привлекались к уголовной ответственности по данной статье, им было назначено наказание в виде лишения свободы условно», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

18-летнему подсудимому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили два с половиной года и три года и четыре месяца воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.