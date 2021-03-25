Двое жителей Верховажского района угнали машину и уехали в Архангельскую область

В Верховажском районе полицейские раскрыли угон «Рено Клио» у 39-летей местной жительницы. Она сказала, что оставила автомобиль у дома, а позже он пропал. Иномарку нашли брошенной в Архангельской области. Подозреваемыми в угоне оказались 17-летний и 18-летний жители Верховажского района.

«Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По словам задержанных, возвращаясь в ночное время домой от друзей, в одном из дворов они увидели стоящий автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, молодые люди решили прокатиться до поселка в соседней области, откуда родом один из угонщиков. Но до места назначения добраться не удалось, так как транспорт вышел из строя. Бросив автомобиль на дороге, они пошли обратно домой», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. В их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения.