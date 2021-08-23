Более 60 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область

23.08.2021 [Общество]

21 августа в Вологодскую область поступила самая крупная партия вакцины от коронавируса с начала кампании по иммунизации - более 60 тысяч доз.

- Из них 48 тысяч доз - это вакцина "Спутник лайт" и 13 тысяч доз - вакцина "Спутник V", - пояснил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

План по вакцинации от коронавируса в регионе на данный момент выполнен на 48%. Губернатор напомнил о лотерее, которую проводит среди привитых правительство России.

Ранее NewsVo рассказывал, в России людям старше 60 лет разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт». Пенсионеров ей будут прививать в том случае, если они ранее переболели, либо в случае ревакцинации. 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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