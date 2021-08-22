Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение. Теперь он находится по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А, и работает по предварительным заявкам.

– Дорогие друзья! Состоялось долгожданное событие! Наш музей обрел новый дом! – говорит руководитель музея Олег Шаров. – Мы очень рады тому, что благодаря депутату Законодательного Собрания области Морозову Александру Николаевичу долгожданный переезд состоялся. Это единственный человек в городе, который протянул руку помощи нам в трудную минуту, хотя к нему мы не обращались. А вот те должностные лица городских и областных профильных департаментов, чьи пороги мы обивали долгое время ничем помочь не смогли или ... не захотели.

Напомним, вологодские сталкеры – это сообщество людей, которые, в качестве хобби, увлекаются обследованием заброшенных зданий. В ходе обследований они собирают различные предметы прошлых эпох.

Музей вологодских сталкеров существует уже 6 лет. В мае этого года Олег Шаров рассказывал NewsVo, что музей больше не может занимать помещение, где он находился раньше. Здесь сильно текла крыша, и это плохо отражалось на экспонатах.

Из-за отсутствия помещения музей организовывал выставки ретро-экспонатов в городских библиотеках.