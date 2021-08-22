Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение

22.08.2021 [Культура]

Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение. Теперь он находится по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А, и работает по предварительным заявкам.

– Дорогие друзья! Состоялось долгожданное событие! Наш музей обрел новый дом! – говорит руководитель музея Олег Шаров. – Мы очень рады тому, что благодаря депутату Законодательного Собрания области Морозову Александру Николаевичу долгожданный переезд состоялся. Это единственный человек в городе, который протянул руку помощи нам в трудную минуту, хотя к нему мы не обращались. А вот те должностные лица городских и областных профильных департаментов, чьи пороги мы обивали долгое время ничем помочь не смогли или ... не захотели.

Напомним, вологодские сталкеры – это сообщество людей, которые, в качестве хобби, увлекаются обследованием заброшенных зданий. В ходе обследований они собирают различные предметы прошлых эпох.

Музей вологодских сталкеров существует уже 6 лет. В мае этого года Олег Шаров рассказывал NewsVo, что музей больше не может занимать помещение, где он находился раньше. Здесь сильно текла крыша, и это плохо отражалось на экспонатах.

Из-за отсутствия помещения музей организовывал выставки ретро-экспонатов в городских библиотеках.

– Текущая крыша и неработающее отопление теперь в прошлом! Мы будем рады видеть наших гостей в новом уютном помещении по адресу: ул. Предтеченская 19-А ( быв. Менжинского), за административным зданием ряда Департаментов области (бывшее здание «Агропрома»), – говорит Олег Шаров.

Тэги: музей, сталкеры, ЗСО, музеи

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?
В Бабаевском районе мужчина захлебнулся в садовой бочке с водой
Раскрыто убийство мужчины, совершенное в Череповце в 2004 году
С 18 августа в Вологде по трем маршрутам начнут курсировать новые троллейбусы

Похожие новости

В Тотьме открылся Дом традиций и ремёсел «Морошка»

Это новое общественное пространство для встреч и работы ремесленников

661
0

В доме Токарева в Тотьме планируют создать музейно-туристический центр

На днях исторический дом выкупил меценат, пожелавший остаться неизвестным

882
0

Первый в России дом-музей одного стихотворения появится в Вологодской области

Он будет посвящён стихотворению Николая Рубцова «Русский огонёк»

705
0

Белозерский краеведческий музей просит помощи меценатов в приобретении портрета поэта Сергея Орлова

Цена картины – 300 тысяч рублей

1491
0

Великоустюгский музей-заповедник выиграл грант на создание онлайн-контента

Сотрудников обучат фото-видеосъемке и продвижению в соцсетях

1326
0

Весной 2021 года в Вытегре планируют открыть парк «Патриот»

Он разместится на прилегающей к музею подводной лодки территории

1095
0

27 сентября вологжан приглашают на экскурсию в музей ретро-автомобилей

 Участники смогут сфотографироваться со старыми советскими и зарубежными машинами

1300
0

Дом-музей Сергея Орлова в Белозерске получит 8,4 млн. рублей на ремонт и новую экспозицию

Ремонтные работы в доме 1874 года постройки, расположенном на ул. Дзержинского, 12 в районном центре, не проводились порядка 40 лет

1773
0

Макет фрагмента Бородинского сражения появился в Вологодском кремле

Увидеть макет «Атака французских войск на батарею Раевского» можно до 10 октября во время экскурсий в палатах Иосифа Золотого

757
0

Сома длиной 1,7 метра поймали в Рыбинском водохранилище под Череповцом

Рыбу передали в дар Музею природы

5640
0

Тотемские музейщики оцифруют архив выпусков районной газеты

Архив планируется разместить в свободном доступе

2476
0

Виртуальный музей рок-поэта Александра Башлачева создадут в Череповце

Череповецкое музейное объединение получит грант в 997 тысяч рублей на создание специального портала с визуально-динамическими эффектами, встроенным аудиогидом, разделом, посвященным поэзии и музыкальным произведениям автора

998
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение
35-летнего туриста из Санкт-Петербурга задержали в Вологде
224 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Бесплатное обучение на специалистов по уходу за детьми с тяжёлыми заболеваниями организуют в Вологде
100 лет со дня рождения белозерского поэта-фронтовика Сергея Орлова отмечают в Вологодской области 22 августа
Пожар в 8-квартирном доме в Харовске оставил без жилья 13 человек
72-летний педагог из Вологды перевёл мошенникам 1 миллион 120 тысяч рублей
 
20.08.2021 [Политика]

Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

1805
0
22.08.2021 [БлогоVO]

Дорога между Вологодской областью и Костромской, п. Гремячий — г. Солигалич

110
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

625
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика