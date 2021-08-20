227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 221 человек выздоровел, восемь умерли. Такие данные 20 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 300 пациентам. Большая часть из них — 52 859 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 540 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце женщину выписали из роддома сразу после родов из-за ошибочного теста на коронавирус.

