227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

20.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 221 человек выздоровел, восемь умерли. Такие данные 20 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 300 пациентам. Большая часть из них — 52 859 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 540 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце женщину выписали из роддома сразу после родов из-за ошибочного теста на коронавирус.
 

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