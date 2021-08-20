Череповчанку выписали из роддома сразу после родов из-за ошибочного теста на коронавирус

20.08.2021 [Общество]

Череповчанка Анна Михалкова (ред. - фамилия и имя изменены в соответствии с законом о СМИ) 8 августа со схватками поступила в медсанчасть "Северстали". Экспресс-тест на коронавирус, который сделали в медучреждении, был положительным. Девушку отправили в моногоспиталь на Луначарского.

Там врачи успешно приняли роды и провели еще один тест, который оказался отрицательным. После родов врачи не могли оставлять ее среди больных женщин, так как это риски и для нее, и для ребенка. Однако обратно в медсанчасть «Северстали» ее тоже не отправили.

«Женщина в потугах поступила — не на крыльце же ее оставлять рожать. Она у нас буквально через час-полтора родила, мы взяли ПЦР — и у матери, и у ребенка, он оказался отрицательным. У нас ковидный госпиталь, мы не можем оставлять здесь здоровых пациентов», — прокомментировал «Премьеру» ситуацию главврач Герман Мяснов.

В итоге, чтобы не оставить женщину и новорожденного ребенка без медицинской помощи, ее госпитализировали в детскую клиническую больницу №2 Череповца. Там была оказана помощь ребенку, но мама осталась без наблюдения врачей.

«Показания у ребенка для госпитализации были, поэтому ребенка перевели туда, а мать с ним», — сообщил главврач моногоспиталя на Луначарского.

В департаменте здравоохранения женщине предложили написать заявление, чтобы провести проверку. Но девушка отказалась. Анна понимает, что вины врачей в сложившейся ситуации нет. По мнению родственников, девушка оказалась заложницей системы, в которой такой вариант событий продуман не был. А врачам пришлось самим ориентироваться в ситуации, которая не прописана ни в одном регламенте. На данный момент череповчанка с малышом уже находится дома.

Тэги: роддома, ковид

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