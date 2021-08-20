За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Череповчанин Артём Сизяев с друзьями проехал от Череповца до Сочи на автомобиле ВАЗ-2105 со спиленной крышей. На дорогу в 2300 километров у молодых людей ушло 42 часа.

Как сообщает официальный сайт города Череповца, Артём приобрёл «Жигули» 1994 года выпуска в 2016 году. В 2018 году он сделал из этого автомобиля кабриолет. И уже тогда родилась идея съездить на нём на юг, но единомышленников удалось найти только этим летом.

– Собрались за два дня, машину завели за 15 минут и поехали. С собой были только права, свидетельство о регистрации и сильное желание доехать. Еще пленка на случай дождя, но она так и не пригодилась. Единственная поломка — слетел ремень генератора, его мы заменили в ближайшем населенном пункте за полтора часа, — рассказал cherinfo.ru Артём Сизяев.

Путешественники потратили 6 200 рублей на бензин и 250 рублей на штраф за отсутствие брызговиков. Причём оштрафовали их на границе Вологодской области.

Товарищи планировали продать кабриолет в Сочи, но в конце пути сломался двигатель. В итоге машину они сдали в металлолом, а домой вернулись на самолете.

– Пока мы ехали, нас отмечали в соцсетях, фотографировали и снимали на видео, встречные и попутные авто сигналили, поддерживали. Это незабываемое путешествие и яркий опыт, — говорит Артём.

Сообщается, что в 2019 году Артём Сизяев раскрасил заниженные «Жигули» в стиле коробки соды. Тот автомобиль стал одним из победителей московского фестиваля «500 тысяч «Жигулей».