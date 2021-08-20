Годовалый мальчик выпал из окна на втором этаже в Шексне

В Шексне следователи проводят проверку по факту падения годовалого мальчика из окна квартиры на втором этаже. Видимых телесных повреждений у ребенка нет, он доставлен для обследования в Череповецкую детскую больницу.

Инцидент произошел днем 19 августа. По предварительным данным, 34-летняя мать вышла в другую комнату, оставив своих пятерых детей в помещении с открытым окном. Младший сын залез на подоконник и свалился вниз.

Обстоятельства происшествия, в том числе и тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда, сейчас устанавливается, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце мировой судья вынес приговор 31-летней женщине, ребенок которой в мае этого года выпал из окна квартиры на пятом этаже. Мать оштрафовали на 10 тысяч рублей.