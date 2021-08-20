Вологжанка подралась с продавцом маркет-бара из-за качества алкоголя

Росгвардейцам пришлось ночью выезжать в маркет-бар на улице Северной в Вологде. На месте выяснилось, что одна из посетительниц заказала спиртное, а потом начала высказывать претензии по поводу его качества сотрудникам организации.

— Продавец попыталась успокоить девушку, однако та стала оскорблять ее, нанесла несколько ударов, выбила из рук мобильный телефон, в результате чего гаджет разбился, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушительницу задержали, ей оказалась 21-летняя жительница Вологды. Девушку доставили в отдел полиции.