Вологжанка подралась с продавцом маркет-бара из-за качества алкоголя

20.08.2021 [Происшествия]

Росгвардейцам пришлось ночью выезжать в маркет-бар на улице Северной в Вологде. На месте выяснилось, что одна из посетительниц заказала спиртное, а потом начала высказывать претензии по поводу его качества сотрудникам организации. 

— Продавец попыталась успокоить девушку, однако та стала оскорблять ее, нанесла несколько ударов, выбила из рук мобильный телефон, в результате чего гаджет разбился, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушительницу задержали, ей оказалась 21-летняя жительница Вологды. Девушку доставили в отдел полиции. 

Тэги: дебоширы, Росгвардия

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