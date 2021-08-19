230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

19.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 205 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 19 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 073 пациентам. Большая часть из них — 52 638 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 532 человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей.

Тэги: коронавирус

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