17-летнего велосипедиста насмерть сбили в Вытегорском районе

Подросток погиб под колесами автомобиля в Вытегорском районе. Трагедия произошла вечером 18 августа на 220 километре автодороги Вологда-Медвежегорск.

По данным пресс-службы областного УМВД, около 22.15 водитель ВАЗ-21074, 19-летний мужчина, совершая обгон, выехал на встречку. Там автомобиль совершил наезд на 17-летнего подростка, который на велосипеде двигался по обочине дороги навстречу.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 13 августа на трассе Сокол-Харовск полицейский за рулем служебного УАЗика насмерть сбил пешехода.