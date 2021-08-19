17-летнего велосипедиста насмерть сбили в Вытегорском районе

19.08.2021 [Происшествия]

Подросток погиб под колесами автомобиля в Вытегорском районе. Трагедия произошла вечером 18 августа на 220 километре автодороги Вологда-Медвежегорск.

По данным пресс-службы областного УМВД, около 22.15 водитель ВАЗ-21074, 19-летний мужчина, совершая обгон, выехал на встречку. Там автомобиль совершил наезд на 17-летнего подростка, который на велосипеде двигался по обочине дороги навстречу. 

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 13 августа на трассе Сокол-Харовск полицейский за рулем служебного УАЗика насмерть сбил пешехода.

Тэги: ДТП, сбили велосипедиста, сбили насмерть
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
Без вести пропавшую вологжанку задержали при попытке похитить десять банок тушенки
70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года

Похожие новости

В Кирилловском районе погиб водитель квадроцикла

53-летний мужчина не справился с управлением

813
0

Четыре человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и машины газовой службы в Вологде

Среди пострадавших две девочки-подростка

1533
0

Вологодский губернатор рассказал о состоянии попавших в ДТП паломников

Авария произошла на территории Владимирской области 14 августа

1202
0

Девушка-подросток получила травмы в ДТП в Великом Устюге

«Рено» не предоставил преимущество «Фольксвагену» на улице Павла Покровского

1750
0

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района

Автобус следовал из Вологды в Москву. Пострадали 22 человека. 

2868
0

Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву

 Авария произошла во Владимирской области. Автобус с 44 пассажирами столкнулся с автомобилем МАН. Пострадали 16 человек

2831
0

В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел 10 августа у моста на улице Чернышевского 

2000
0

С начала года в Вологодской области 11 человек погибли в ДТП из-за утомленных водителей

Полицейские предупреждают водителей

821
0

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе

Двое получили травмы. Трагедия произошла на 262 километре автодороги Вологда — Медвежьегорск 8 августа.

6467
0

В Великом Устюге водитель на скорости «поймал» люк на дороге и врезался в столб

ДТП попало на камеры видеонаблюдения   

1738
0

Три человека получили травмы в ДТП в Шекснинском районе

Авария произошла на 82 километре автодороги «Вологда — Тихвин» днём 5 августа

818
0

В Вологде водитель «Лады» пострадал в ДТП на Окружном шоссе

Второй участник аварии был пьян

1088
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17-летнего велосипедиста насмерть сбили в Вытегорском районе
Среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Второй день продолжают гореть отходы деревообработки в городе Красавино Вологодской области
ФОКОТы, которые строятся у школ в Вологде, должны быть сданы к 1 сентября
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе к замене старых теплосетей приступили только после вмешательства прокуратуры
Оптовую партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Вологодском районе
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1713
0
18.08.2021 [БлогоVO]

Так может преобразиться Затоновский берег: Баржа отдыха

386
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

1121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика