Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе

17.08.2021 [Происшествия]
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе

Вечером 13 августа на трассе Сокол-Харовск полицейский за рулем служебного УАЗика насмерть сбил пешехода. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Город Во.

48-летний пешеход шел по дороге из Харовска в сторону Сокола. Трагедия произошла около 21 часа. 37-летний водитель полицейской машины не увидел пешехода, который во время дождя шел по проезжей части в темноте. От полученных травм мужчина скончался.

При этом, как отмечает издание, в тот же вечер на пешехода был составлен протокол как раз за нарушение правил дорожного движения. Мужчина шел по проезжей части в попутном транспорту направлении без светоотражающих элементов на одежде. 

NewsVo попросил пресс-службу областного УМВД прокомментировать этот инцидент, но там сообщили, что наиболее полный их комментарий мы можем получить из сводки ГИБДД за этот день.

13 августа в Харовском районе около 21:05 на 66 км автодороги Сокол-Харовск-Вожега произошло ДТП. По предварительной информации видитель 1984 г.р., управляя автомобилем УАЗ, допустил наезд на мужчину 1973 г.р., который двигался по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

Фото пресс-службы областного УМВД

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