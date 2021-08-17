Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе

Вечером 13 августа на трассе Сокол-Харовск полицейский за рулем служебного УАЗика насмерть сбил пешехода. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Город Во.

48-летний пешеход шел по дороге из Харовска в сторону Сокола. Трагедия произошла около 21 часа. 37-летний водитель полицейской машины не увидел пешехода, который во время дождя шел по проезжей части в темноте. От полученных травм мужчина скончался.

При этом, как отмечает издание, в тот же вечер на пешехода был составлен протокол как раз за нарушение правил дорожного движения. Мужчина шел по проезжей части в попутном транспорту направлении без светоотражающих элементов на одежде.

NewsVo попросил пресс-службу областного УМВД прокомментировать этот инцидент, но там сообщили, что наиболее полный их комментарий мы можем получить из сводки ГИБДД за этот день.