На вокзале в Череповце задержали дебошира

Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал на автовокзале в Череповце. Сообщение об инциденте поступило сотрудникам вневедомственной охраны.

Прибывшим на место правоохранителям сотрудники вокзала рассказали, что в зал ожидания зашел пьяный мужчина. Сначала он бесцельно ходил, потом начал приставать к пассажирам, мешать работе персонала. Дебошира задержали, им оказался 43-летний житель Череповца. Мужчина не смог пояснить, чем конкретно он недоволен и зачем пришел на вокзал. Череповчанина передали полицейским.