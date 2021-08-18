На вокзале в Череповце задержали дебошира

18.08.2021 [Происшествия]

Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал на автовокзале в Череповце. Сообщение об инциденте поступило сотрудникам вневедомственной охраны. 

Прибывшим на место правоохранителям сотрудники вокзала рассказали, что в зал ожидания зашел пьяный мужчина. Сначала он бесцельно ходил, потом начал приставать к пассажирам, мешать работе персонала. Дебошира задержали, им оказался 43-летний житель Череповца. Мужчина не смог пояснить, чем конкретно он недоволен и зачем пришел на вокзал. Череповчанина передали полицейским. 

Тэги: дебоширы, автовокзалы

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