226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

17.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции, 206 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 17 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 58 615 пациентам. Большая часть из них — 52 215 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 517 человек.

Сегодня, 17 августа, губернатор Вологодской области заявил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе.


 

Тэги: коронавирус

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