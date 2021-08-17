226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции, 206 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 17 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 58 615 пациентам. Большая часть из них — 52 215 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 517 человек.

Сегодня, 17 августа, губернатор Вологодской области заявил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе.



