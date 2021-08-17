Вологодский губернатор заявил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, по его словам, эпидситуация стабильна в течение последних двух недель.

На оперативном совещании в региональном правительстве 16 августа Кувшинников отметил, что показатели ежедневного прироста и ежесуточной госпитализации последние 14 дней держатся на одном уровне. При этом количество тяжелых больных незначительно снизилось.

Тем не менее, по словам Кувшинникова, на данный момент нет предпосылок для введения новых или снятия старых ограничений по коронавирусу.

План по вакцинации от COVID-19 в Вологодской области на данный момент выполнен на 46%. Показателя в 60% привитого населения к 1 сентября достичь не удалось.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 августа в Вологде и Череповце заработают специализированные пункты вакцинации, в которых прививки от коронавируса будут делать только пожилым людям.