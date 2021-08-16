Пункты вакцинации от коронавируса для пенсионеров откроют в Вологде и Череповце

16.08.2021 [Общество]

Два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса откроют в Вологде и Череповце с 17 июля. Там прививки будут делать пенсионерам и ветеранам, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области губернатор Олег Кувшинников. 

В Вологде специализированный пункт вакцинации откроется на базе Вологодского областного госпиталя ветеранов войн. В Череповце — на базе Дома музыки и кино (бывший кинотеатр «Комсомолец»). 

Олег Кувшинников подчеркнул, что среди умерших от коронавируса в регионе большая часть - люди старше 60 лет. 

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