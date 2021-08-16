Пункты вакцинации от коронавируса для пенсионеров откроют в Вологде и Череповце

Два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса откроют в Вологде и Череповце с 17 июля. Там прививки будут делать пенсионерам и ветеранам, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области губернатор Олег Кувшинников.

В Вологде специализированный пункт вакцинации откроется на базе Вологодского областного госпиталя ветеранов войн. В Череповце — на базе Дома музыки и кино (бывший кинотеатр «Комсомолец»).

Олег Кувшинников подчеркнул, что среди умерших от коронавируса в регионе большая часть - люди старше 60 лет.