Досрочно дали горячую воду в районе улиц Козленская и Яшина в Вологде и в микрорайоне Лоста

17.08.2021 [Общество]

Досрочно дали горячую воду в районе улиц Козленская и Яшина в Вологде и в микрорайоне Лоста. «ТГК-2» сообщает, что ремонт Южного эксплуатационного района Вологды завершён.

В рамках подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду, Вологодская ТЭЦ проводит плановые работы на территории города Вологды. 

– Благодаря профессиональным и слаженным действиям специалистов компании ТГК-2, работы в Южном районе выполнены в установленные сроки, – сообщается на сайте ТГК-2.

В настоящее время проводятся плановые работы в Центральном эксплуатационном районе города.  

– С 13 августа 2021 года произведена досрочная поэтапная подача горячего водоснабжения жителям города на участке улиц Козленской и Яшина, а также мкр. Лоста, – пояснил исполнительный директор ПАО «ТГК-2» города Вологды Василий Заводчиков.

Ранее NewsVo рассказывал, что полностью завершить ремонтные работы на дефектных участках в рамках подготовки к новому отопительному сезону компания по плану должна 25 августа.


 

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