Опубликован график отключения горячей воды в Вологде на 2021 год

График ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Вологда» на 2021 год опубликовал на своей странице в социальной сети мэр города Сергей Воропанов.

– 11 мая подпишу постановление о ремонте котельных и теплосетей в летний период, но уже сегодня делюсь с вами планом отключения горячей воды. В связи с работами по переустройству сетей на месте строительства улицы Поэта Романова, с 15 мая переключим дома микрорайона Бывалово с ТГК-2 на котельные #Вологдагортеплосети". По возможности будем минимизировать время отключения горячей воды, переводя сети на другие источники тепла, – сообщил Сергей Воропанов.

Так, например, в соответствии с графиком, в центральной части Вологды горячую воду отключат с 26 июля по 24 августа, в южном районе – с 15 июня по 14 июля, ТЭЦ «Агроскон» – с 28 июня по 11 июля, Западная котельная – с 29 июня по 12 июля, Вологодский оптико-механический завод – с 12 июля по 25 июля и так далее.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

