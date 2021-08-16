225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

16.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, 197 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 18 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 58 389 пациентам. Большая часть из них — 52 009 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 509 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, Минобрнауки РФ рекомендует перевести непривитых от COVID-19 студентов на дистанционку. Однако вузы Вологодской области пока планируют работать в обычном режиме.
 

Тэги: коронавирус

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