228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции, 193 человека выздоровели, десять умерли. Такие данные 14 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 57 937 пациентам. Большая часть из них — 51 631 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 491 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Санкт-Петербурге проходят испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых людей.