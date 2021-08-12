Испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых проходят в Санкт-Петербурге

12.08.2021 [Общество]

Испытания вакцины от COVID-19 для детей и пожилых людей проходят сейчас в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, эта вакцина создана на основе молочнокислых бактерий. 

Сейчас она проходит испытания на животных, рассказал ТАСС Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН.

Создатели вакцины отмечают выработку устойчивого иммунного ответа, о чем говорит повышение в крови животных антител - иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат называют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков.

– Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким. <…> Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять, – пояснил Александр Суворов.

Предполагается, что такой препарат будет продаваться в аптеках в виде капсул.

Результаты испытаний вакцины на животных учёные планируют получить в ноябре этого года. После этого они начнут клинические испытания препарата.

Тэги: коронавирус, вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

Похожие новости

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

214 человек выздоровели, девять умерли

19
0

Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

377
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

208 человек выздоровели, девять умерли 

921
0

Летальность нового «йота»-штамма коронавируса в США достигла 82%

Американские учёные сообщили о штамме, летальность которого в два раза выше по сравнению с другими штаммами

559
0

224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

204 человека выздоровели, восемь умерли 

998
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

173 человека выздоровели, восемь умерли

1174
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

185 человек выздоровели, девять умерли

1353
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

194 человека выздоровели, девять умерли

1936
0

Коронавирус испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Лишь 1 из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии

775
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

176 человек выздоровели, восемь – умерли

660
0

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

185 человек выздоровели, шесть – умерли

1289
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

219 человек выздоровели, восемь умерли 

1431
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Воспитанников и персонал эвакуировали из детсада «Елочка» в Вологде после срабатывания сигнализации
В Вологде ищут подрядчика на строительство улицы поэта Романова
С 9 сентября запустят прямые авиарейсы из Череповца в Минск
Испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых проходят в Санкт-Петербурге
Вопросам выбора профессии будет посвящена встреча с психологом Надеждой Гольбрайх 13 августа в Вологде
В Вологде после дождя затопило недавно отремонтированный двор
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

2926
0
12.08.2021 [БлогоVO]

Череповец. Ул Боршодская! Плывём на работу

230
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

198
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика