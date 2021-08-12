Испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых проходят в Санкт-Петербурге

Испытания вакцины от COVID-19 для детей и пожилых людей проходят сейчас в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, эта вакцина создана на основе молочнокислых бактерий.

Сейчас она проходит испытания на животных, рассказал ТАСС Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН.

Создатели вакцины отмечают выработку устойчивого иммунного ответа, о чем говорит повышение в крови животных антител - иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат называют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков.

– Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким. <…> Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять, – пояснил Александр Суворов.

Предполагается, что такой препарат будет продаваться в аптеках в виде капсул.

Результаты испытаний вакцины на животных учёные планируют получить в ноябре этого года. После этого они начнут клинические испытания препарата.