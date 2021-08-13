Синоптики обещают дождливые выходные в Вологодской области

Циклон, принесший в Вологодскую область дожди, смещается на север, отмечают синоптики. 13 августа при прохождении фронта на большей территории региона пройдут дожди.

- В субботу, с юго-запада усилится влияние гребня антициклона. Давление подрастет, осадки станут незначительными и в основном пройдут местами, дневные температуры ожидаются в пределах+19,+24 гр. Практически без осадков ожидается ночь на воскресенье. При этом крайние западные районы уже начнут находиться под влиянием теплого атмосферного фронта очередного атлантического циклона, поэтому там, к сожалению, без осадков не обойдется, - сообщает Вологодский гидрометцентр.

К обеду воскресенья, 15 августа, облачные поля начнут накрывать центральные районы Вологодской области, а к вечеру - восточные. Осадки будут небольшие и умеренные. В ночь на понедельник наибольшее количество дождей пройдет на востоке области. Днем в понедельник немного распогодится дневные температуры ожидаются в пределах комфортных +20,+25 градусов.

По предварительным данным, дождей в регионе не будет во вторник, а с середины недели, скорее всего, погода вновь станет неустойчивой, возможны осадки.