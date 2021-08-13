В Чагоде в изоляторе временного содержания протекает крыша и нет приватности в санузлах

Прокуратура проверила условия содержания задержанных и арестованных в изоляторе временного содержания (ИВС) в поселке Чагода. Были выявлены нарушения.

— Проверкой установлено, что в ИВС протекает крыша, что препятствует проведению качественной дезинфекции в полном объеме, санитарные узлы в камерах не обеспечены необходимыми требованиями приватности, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес начальника ОМВД России по Чагодощенскому району было направлено представление об устранении нарушений, однако никаких мер полицейские не предприняли. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала отремонтировать кровлю изолятора и обеспечить требования приватности санитарных узлов в камерах. Эти требования судом были удовлетворены, решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение на контроле в прокуратуре Чагодощенского района.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура в ходе проверки также выявляла нарушения в работе изолятора временного содержания в Никольске. Там полицейские тоже не стали устранять их добровольно, пришлось обращаться в суд.