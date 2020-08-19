Прокуратура выявила нарушения в работе изолятора временного содержания в Никольске

19.08.2020 [Общество]

В Никольске прокуратура через суд обязала районный отдел МВД устранить нарушения, допущенные при эксплуатации изолятора временного содержания. В ходе проверки выяснилось, что в ИВС нет дезинфекционной камеры, поэтому обработка постельных принадлежностей, а также одежды и других вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных не производится. Кроме того, у изолятора отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности.

— По результатам проверки прокуратурой района внесено представление начальнику ОМВД России по Никольскому району, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений закона. Однако надлежащих мер к устранению нарушений закона не принято, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокуратура подала исковое заявление в суд, в котором просила обязать ОМВД России по Никольскому району в течение трех месяцев устранить нарушения закона: купить и ввести в эксплуатацию дезинфекционную камеру, получить лицензию на осуществление медицинской деятельности в ИВС. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. 

Полицейские не согласились с таким решением суда и попробовали его обжаловать. Однако и в апелляционной инстанции оно осталось в силе. 

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура выявила нарушения норм содержания в спецприемнике и следственном изоляторе Вологды. Добиваться их устранения также пришлось через суд. 

Тэги: СИЗО, полиция, нарушения

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