Прокуратура выявила нарушения норм содержания в спецприемнике и следственном изоляторе Вологды

Нарушения федерального закона «О порядке отбывания административного ареста» обнаружила прокуратура Вологды в специальном приемнике и изоляторе временного содержания областного УМВД. Так, например, и в том, и в другом учреждениях не обеспечена приватность санитарных узлов. Это означает, что они либо не разделены перегородками, либо в них нет дверей.

— В специальном приемнике УМВД России по Вологде не выполняются требования приватности санитарных узлов, подведения к умывальникам горячей воды, ограждения одного из прогулочных дворов навесом от дождя, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста. В изоляторе временного содержания не выполняются требования приватности санитарных узлов.

Проанализировав результаты проверки, прокуратура города обратилась в суд с исковыми заявлениями, в которых просила обязать УМВД России по городу Вологде и УМВД России по Вологодской области устранить выявленные нарушения закона. Оба иска были удовлетворены.

Решения суда не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура Вашкинского района обнаружила нарушения норм федерального законодательства в изоляторе временного содержания. Камеры требуют ремонта, кроме того, в ИВС не организовано оказание медицинской помощи. Устранить нарушения полицию также обязали через суд.