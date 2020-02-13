Прокуратура выявила нарушения норм содержания в спецприемнике и следственном изоляторе Вологды

13.02.2020 [Общество]

Нарушения федерального закона «О порядке отбывания административного ареста» обнаружила прокуратура Вологды в специальном приемнике и изоляторе временного содержания областного УМВД. Так, например, и в том, и в другом учреждениях не обеспечена приватность санитарных узлов. Это означает, что они либо не разделены перегородками, либо в них нет дверей.

— В специальном приемнике УМВД России по Вологде не выполняются требования приватности санитарных узлов, подведения к умывальникам горячей воды, ограждения одного из прогулочных дворов навесом от дождя, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста. В изоляторе временного содержания не выполняются требования приватности санитарных узлов.

Проанализировав результаты проверки, прокуратура города обратилась в суд с исковыми заявлениями, в которых просила обязать УМВД России по городу Вологде и УМВД России по Вологодской области устранить выявленные нарушения закона. Оба иска были удовлетворены.

Решения суда не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура Вашкинского района обнаружила нарушения норм федерального законодательства в изоляторе временного содержания. Камеры требуют ремонта, кроме того, в ИВС не организовано оказание медицинской помощи. Устранить нарушения полицию также обязали через суд. 

Тэги: следствие, СИЗО, спецприемник, нарушения, прокуратура

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
13.02.2020 [Общество]

С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ

569
2
12.02.2020 [Общество]

Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях

3509
1
12.02.2020 [Происшествия]

В Вологде двух подростков осудили за хищение 480 тысяч рублей со счетов детей-сирот

969
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно учат кататься на горных лыжах в Стризнево
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Бойцы Росгвардии задержали череповчанина, который не смог оплатить услуги элитной сауны
В Вологде 459 многодетных семей в 2020 году получат выплаты по земельному сертификату
Череповчанка написала в полицию ложный донос о хищении смартфона
На станции Лоста в 2020 году начнут строить третий главный путь
Пять прибывших в Вологодскую область граждан Китая остаются под наблюдением медиков
 


12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

1031
0
13.02.2020 [БлогоVO]

Что за яркая звезда видна по вечерам?

35
0
13.02.2020 [Обзор Прессы]

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

146
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика