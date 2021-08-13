Декаду помощи бездомным животным проводит в Вологде общество «Приют надежды»

Акцию «Декада помощи животным приюта» проводит в Вологде общество защиты животных «Приют надежды».
В период до 21 августа волонтёры примут от вологжан гуманитарную и финансовую помощь.
Приюту требуются:
- сухие и влажные корма для кошек и собак
- крупы (кроме перловки и манки) и макароны
- игрушки для кошек и собак, когтеточки, лежанки и домики
- средства для уборки (мешки для мусора, перчатки, моющие средства, губки для мытья посуды)
- ведра оцинкованные и эмалированные
- старое постельное белье, одеяла, пледы
- ватные палочки и диски
Гуманитарную помощь можно передать через куратора.
Материальную помощь кошкам и собакам «Приюта надежды» можно оказать следующими способами:
- карта Сбербанка № 4276 1200 1452 1491 (зарегистрирована на Алену Васильевну К. и привязана к телефону 8-953-511-10-88)
- телефон-копилка («Билайн») 8-906-296-05-55
- Яндекс-деньги 410013303591449
- Киви-кошелек 9062960555