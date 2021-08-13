Декаду помощи бездомным животным проводит в Вологде общество «Приют надежды»

13.08.2021 [Общество]

Акцию «Декада помощи животным приюта» проводит в Вологде общество защиты животных «Приют надежды».

В период до 21 августа волонтёры примут от вологжан гуманитарную и финансовую помощь.

Приюту требуются:

  • сухие и влажные корма для кошек и собак
  • крупы (кроме перловки и манки) и макароны
  • игрушки для кошек и собак, когтеточки, лежанки и домики
  • средства для уборки (мешки для мусора, перчатки, моющие средства, губки для мытья посуды)
  • ведра оцинкованные и эмалированные
  • старое постельное белье, одеяла, пледы
  • ватные палочки и диски

Гуманитарную помощь можно передать через куратора.

Материальную помощь кошкам и собакам «Приюта надежды» можно оказать следующими способами:

  • карта Сбербанка № 4276 1200 1452 1491 (зарегистрирована на Алену Васильевну К. и привязана к телефону 8-953-511-10-88)
  • телефон-копилка («Билайн») 8-906-296-05-55
  • Яндекс-деньги 410013303591449
  • Киви-кошелек 9062960555
Тэги: бездомные животные, помощь, гуманитарная помощь, кошки, собаки

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