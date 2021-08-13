230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 205 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 13 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 57 709 пациентам. Большая часть из них — 51 438 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 481 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Санкт-Петербурге проходят испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых людей.

