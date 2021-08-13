В Устюжне двух мигрантов оштрафовали за работу без патента

В Устюжне суд привлек к административной ответственности двух граждан Узбекистана, 31-летнего и 49-летнего мужчин.

В материалах дела говорится, что 11 августа оба фигуранта занимались установкой дренажной трубы у ресторана "Аура" в районном центре. При этом разрешения на работу на территории Вологодской области ни у одного из них не было. Известно, что ранее они уже привлекались за трудовую деятельность без патента к административной ответственности.

- В ходе рассмотрения дел мужчины вину в совершении правонарушений признали, в содеянном раскаялись, просили строго не наказывать. Пояснили, что близких родственников в России не имеют, купили билеты для выезда с её территории, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге каждый их мигрантов получил штраф в 5000 рублей. Кроме того, они самостоятельно должны покинуть территорию России.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Ранее NewsVo сообщал, департамент труда и занятости населения Вологодской области опубликовал информацию о том, что на 2022 год установлен запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на некоторые работы. В частности, мигрантам нельзя будет работать в общественном транспорте и в такси.