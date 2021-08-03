В Вологодской области мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте

03.08.2021 [Экономика]

Департамент труда и занятости населения Вологодской области опубликовал информацию о том, что на 2022 год установлен запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на некоторые работы. В частности, мигрантам нельзя будет работать в общественном транспорте и в такси. 

"Установление данного запрета связано с необходимостью защиты регионального рынка труда, обеспечения приоритетного права на трудоустройство российских граждан, повышения уровня безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - сообщают в департаменте. 

Аналогичный запрет установлен и на 2021 год Постановлением Губернатора Вологодской области от 7 августа 2020 года № 201.

Тэги: мигранты, таксисты

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