В Вологодской области мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте

Департамент труда и занятости населения Вологодской области опубликовал информацию о том, что на 2022 год установлен запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на некоторые работы. В частности, мигрантам нельзя будет работать в общественном транспорте и в такси.

"Установление данного запрета связано с необходимостью защиты регионального рынка труда, обеспечения приоритетного права на трудоустройство российских граждан, повышения уровня безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - сообщают в департаменте.

Аналогичный запрет установлен и на 2021 год Постановлением Губернатора Вологодской области от 7 августа 2020 года № 201.