В Вологде ищут подрядчика на строительство улицы поэта Романова

12.08.2021 [Общество]

В Вологде объявлен конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ первого этапа строительства улицы поэта Романова. 

В этот этап включены подготовительные работы и переустройство инженерных сетей – теплосети, водопровод, газ, электросети, связь, канализация (в том числе ливневая), строительство насосной станции и локальных очистных сооружений. 

Срок выполнения работ: сентябрь 2021 – декабрь 2022.

– Новая магистральная улица с 4-полосным движением, тротуарами и велодорожками станет частью малого транспортного кольца, представленного губернатором Олегом Кувшинниковым Владимиру Путину. Проект получил одобрение президента, депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней поддержали, и Вологда получила финансирование из федерального бюджета, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также сообщается, что по второму этапу строительства улицы – от Конева до Осановского проезда – подрядчик уже определен. Уже организован подвоз ПГС. Дорожники будут работать параллельно.

Напомним, улица Поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, станет частью первого этапа формирования малого транспортного кольца в Вологде.

Всего предстоит построить отрезок 2 км (1988м), три кольцевых развязки и мостовой переход.

Ранее NewsVo сообщал, что 11 декабря прошлого года в Вологде подписали контракт стоимостью 207 388 833 рублей на строительство одного из этапов улицы поэта Романова — от Конева до Осановского проезда. Победителем аукциона стало вологодское ООО «Строймост».

Тэги: улица Поэта Романова, Строительство, госконтракты

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