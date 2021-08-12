В Вологде после дождя затопило недавно отремонтированный двор

Жители улицы Первомайской в Вологде столкнулись с наводнением у себя во дворе.

"Прошел ремонт дворовой территории в домах 3 и 5 по улице Первомайской и теперь стоит вопрос как "переплывать" ))) сие море. Очень интересно, как проектируются все эти ремонтные работы???", - обратились они к властям через социальные сети.

Ремонт двора на Первомайской, 3 и 5 проходил этим летом в рамках программы "Комфортная городская среда". Жители домов опасались, что при ремонте будет уменьшена зеленая зона двора.

При реализации проекта у дома должны были расширить проезд за счет вырубки деревьев. Однако летом жильцы столкнулись с другой проблемой: вместо газона у них под окнами оказалась голая земля. Об этом местная жительница Галина Грибуцкая сообщила в департамент городского хозяйства.

"Наш двор пока не принимали, вопрос по газону для меня не решён.Сегодня разговаривала с Шумиловым А.Н., высказала претензии. Потом с представителем подрядчика, который уверяет, что в газоне РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ", - написала Галина 2 августа.

Галина уверена, что никакой растительной земли во дворе нет. То, что под окнами, больше похоже на супесь. В администрации города возмущенным потопом жителям ответили, что ремонт дворов по указанным адресам еще не завершен: