В Вологде после дождя затопило недавно отремонтированный двор

12.08.2021 [Общество]

Жители улицы Первомайской в Вологде столкнулись с наводнением у себя во дворе. 

"Прошел ремонт дворовой территории в домах 3 и 5 по улице Первомайской и теперь стоит вопрос как "переплывать" ))) сие море. Очень интересно, как проектируются все эти ремонтные работы???", - обратились они к властям через социальные сети. 

Ремонт двора на Первомайской, 3 и 5  проходил этим летом в рамках программы "Комфортная городская среда". Жители домов опасались, что при ремонте будет уменьшена зеленая зона двора

При реализации проекта у дома должны были расширить проезд за счет вырубки деревьев. Однако летом жильцы столкнулись с другой проблемой: вместо газона у них под окнами оказалась голая земля. Об этом местная жительница Галина Грибуцкая сообщила в департамент городского хозяйства. 

"Наш двор пока не принимали, вопрос по газону для меня не решён.Сегодня разговаривала с Шумиловым А.Н., высказала претензии. Потом с представителем подрядчика, который уверяет, что в газоне РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ", - написала Галина 2 августа. 

Галина уверена, что никакой растительной земли во дворе нет. То, что под окнами, больше похоже на супесь. В администрации города возмущенным потопом жителям ответили, что  ремонт дворов по указанным адресам еще не завершен:

"Как пояснили в МКУ "Служба городского хозяйства", ремонт дворов по указанным адресам не завершен, в настоящее время вопрос отвода воды дополнительно прорабатывается со специалистами управляющей организации и представителями подрядной организации ООО "ПКТ СТРОЙ". При приемке работ водоотведение с проезда также будет учитываться. Качество проведения работ в ежедневном режиме контролируют специалисты МКУ "Служба городского хозяйства".

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Тэги: наводнение
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