Вместо зелени асфальт: в Вологде отремонтируют двор, но вырубят деревья

Наталья Рюмина

Возле дома № 3 на улице Первомайской в Вологде отремонтируют двор, уменьшив площадь зеленой зоны. В рамках проекта «Городская среда» у дома должны расширить проезд за счет вырубки деревьев. Жители опасаются, что под видом расширения проезда будет сделана парковка, в том числе и для соседнего дома. Они утверждают, что необходимости расширять проезд нет, а парковку можно сделать в другом месте.

Пеньки и дороги

Двор на Первомайской, 3 большой, места для парковки хватило бы и без вырубки деревьев. Однако, большинство жителей дома проголосовало за тот план, который есть. Стоит отметить, правда, что вопрос о сохранении зеленой зоны отдельно на обсуждение не выносился.

Раньше председателем дома на Первомайской, 3 была Галина Грибуцкая, именно она забила тревогу о том, что ремонт двора приведет к уничтожению зеленой зоны.

«Наш дом сдан в 1968 году, перепланировки двора не было. Проект был сделан в 2013 году. В 2017 году двор включили в программу ремонта территории. В 2020 году был сделан новый проект, принятый общим собранием собственников, он уменьшает площадь зелёной зоны перед домом. При этом необоснованно расширяется внутриквартальный проезд», — говорит Галина Грибуцкая.

Она опасается, что за счет расширения проезда будет создана парковка. В администрации города заверяют, что обустройство парковки планом не предусмотрено.

«Иначе объяснить это невозможно. Ведь для пятиэтажных домов для спецтехники, (руководствуясь санитарными правилам.13130.2013 п. 8.6) достаточно ширины пожарного проезда в 3,5 метра. В проекте ремонта двора заложен проезд длиной 63 метра, шириной 6,5 метров. Ширина зеленой зоны при этом уменьшена с 6,7 метров до 3,5 метров. За ней предусмотрена стоянка для десятка машин», — продолжает Галина.

На общем собрании собственников обсуждалась постоянная стоянка вдоль всего дома на собственников и жителей данного дома и дома по Советскому проспекту, 62.

«Получается, что по проекту будет постоянная стоянка на расстоянии 5,9 метров от стен и окон дома на более чем 10 машин, что нарушает право на благоприятную и комфортную среду собственников и жителей нашего дома», — продолжает Галина. По ее мнению, это нарушает санитарные правила, в которых оговорено, что расстояние от открытых стоянок постоянного и временного хранения автомобилей до окон жилых домов для 11-50 машин должно составлять не менее 15 метров.



Внести этот вопрос на обсуждение собственников жилья Галина Грибуцкая пыталась, однако из-за карантина не смогла провести собрание. А потом ушла с места председателя. Что бы не потерять «здоровый двор» женщина обратилась в прокуратуру. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.

Все под контролем?

В администрации города пояснили, что с 2017 года благоустройство дворовых территорий выполняется в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Эскизный проект на ремонт дворовой территории на Первомайской, 3 был разработан МУП «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды».

«4 сентября 2017 года в департамент городского хозяйства администрации города Вологды представлен эскизный проект и сметная документация на ремонт дворовой территории, утвержденные решением общего собрания. В соответствии с представленным эскизным проектом были предусмотрены работы по устройству тротуара шириной 2,1 метра (в узком месте 1,5 метра) и расширение проезжей части вдоль многоквартирного дома до 7 метров», — говорят в администрации города.

21 октября 2020 года состоялась встреча с жителями многоквартирного дома по вопросу обсуждения эскизного проекта. В ней принимали участие депутаты Законодательного собрания Вологодской области, Вологодской городской Думы, представители департамента городского хозяйства, МКУ «Центр по работе с населением», ОАО «Коммунальщик». В ходе встречи до жителей многоквартирного дома была доведена информация о проведении конкурсных процедур по заключению муниципального контракта.

По информации администрации, жителям было разъяснено, что внести изменения в эскизный проект возможно только в рамках объемов, установленных сметной документацией, до 1 января 2021 года.

«10 декабря 2020 года откорректированный эскизный проект на ремонт дворовой территории по указанному адресу представлен в Департмаент управляющей организацией. Согласно откорректированному эскизному проекту, внесены изменения в части расширения тротуара до 2,4 метров (в узком месте 1 метр) и уменьшение ширины проезжей части вдоль многоквартирного дома до 6,5 метров».

Также в администрации города сообщили, что эскизным проектом на ремонт дворовой территории устройство парковки для автотранспортных средств в этом месте не предусмотрено.

Вторая встреча с жителями была организована 15 декабря 2020 года.

В ходе встречи было предложено, что если, имеются предложения по внесению «изменений в эскизный проект на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по указанному адресу в объемах, установленных сметной документацией, то откорректированный эскизный проект с протоколом общего собрания о его утверждении, необходимо представить в департамент до 01 февраля 2021 года».

26 октября 2020 года МКУ «Служба городского хозяйства» заключен муниципальный контракт с ООО «ПКТ СТРОЙ» на ремонт 10 дворовых территорий, в том числе и на ремонт дворовой территории на Первомайской 3. Согласно муниципальному контракту, двор должен быть отремонтирован в период с 1 июня 2021 по 30 сентября 2021 года.