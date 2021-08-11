Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Бабаевском районе

Шесть ржавых, деформированных 150-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашел грибник в Бабаевском районе. Находка была сделана вблизи деревни Тимошкино, в лесном пруду.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОНа Росгвардии из Череповца. Они передали снаряды полиции для дальнейшего уничтожения.

— Как отметили росгвардейцы, предположительно обнаруженные снаряды — из воинского эшелона с боеприпасами, который во время войны попал под бомбежку около станции Бабаево, — сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Как ранее сообщал NewsVo, в конце июля в деревне Горелый Починок в Череповецком районе при разборе старой печи обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной.