Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Бабаевском районе

11.08.2021 [Общество]
Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Бабаевском районе

Шесть ржавых, деформированных 150-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашел грибник в Бабаевском районе. Находка была сделана вблизи деревни Тимошкино, в лесном пруду. 

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОНа Росгвардии из Череповца. Они передали снаряды полиции для дальнейшего уничтожения.

— Как отметили росгвардейцы, предположительно обнаруженные снаряды — из воинского эшелона с боеприпасами, который во время войны попал под бомбежку около станции Бабаево, — сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. 

Как ранее сообщал NewsVo, в конце июля в деревне Горелый Починок в Череповецком районе при разборе старой печи обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной. 

Тэги: боеприпасы, ВОВ
Фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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